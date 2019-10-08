В ЯГБ№2 прошел день открытых дверей

4 октября Якутская городская больница №2 провела «День открытых дверей», который приурочен к декаде, посвященной Всемирному дню сердца.

В этот день консультацию кардиолога прошли 16 человек, 25 прошли ЭКГ-кардиограмму сердца. Следует отметить, что процедура ЭКГ является способом определения электрической активности сердечной мышцы. Ее биологические потенциалы регистрируют специальные электроды. Итоговые данные отображаются в графическом виде на мониторе аппарата либо распечатываются на бумаге.



Также, определение сахара и холестерина в крови экспресс-методом прошли 16 человек. В целях реализации мероприятий по снижению заболеваемости населения болезнями сердечно-сосудистой системы врачи прочитали лекции на темы: «Профилактика инфаркта миокарда», «Артериальная гипертония», «Холестерин».

Участники прослушали лекцию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Какие факторы оказывают влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, как узнать индекс массы тела и составить формулу сбалансированного питания? Слушатели узнали об основных причинах возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, получили рекомендации по профилактике и лечению.

Также прошла демонстрация видеороликов по пропаганде здорового образа жизни и по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Выданы буклеты и брошюры на тему: «Формула здорового сердца».