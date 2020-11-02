В Высшей школе музыки состоялся День первокурсника

30 октября в Высшей школе музыки РС(Я) в онлайн режиме состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня первокурсника. В 2020-2021 учебном году в Высшую школу музыки РС (Я) по программам средне-профессионального образования поступило 18 человек, по программе высшего образования – 23.

В торжественном мероприятии приняли участие первокурсники, студенты старших курсов, преподаватели, сотрудники Высшей школы музыки РС(Я). С поздравительным и напутственным словом выступили и.о. ректора ВШМ РС(Я) Надежда Зайкова, председатель Совета студентов ВШМ РС(Я) Мария Брагина. Первокурсникам в этот день были вручены с студенческие билеты и зачетные книжки, подарочные пакеты, подготовлен и презентован электронный буклет о Школе, также проведена мини-экскурсия по кампусу.

В этот прекрасный день первокурсников также поздравили старшие курсы: от имени студентов 2 курса с музыкальным номером выступил Алексей Адамов, студентов 5 курса — Вячеслав Слепцов.

В свою очередь, первокурсники презентовали себя: подготовили фото-видео ролики. По традиции была произнесена Клятва студентов Высшей школы музыки РС(Я), выступила от имени первокурсников-2020 Екатерина Петухова, студентка 1 курса ВО, после чего прозвучал студенческий гимн «Гаудеамус».

Мероприятие прошло на одном дыхании, в теплой семейной обстановке, хоть и дистанционном формате, завершилось общим фотографированием.

Еще раз поздравляем первокурсников с посвящением в студенты, желаем вам на новой ступени жизни побед и творческих высот.