В выходные водителей Якутска ждут рейды и сплошные проверки

Госавтоинспекция Якутска в выходные дни с 26 по 28 июля увеличит плотность нарядов ДПС. На городских дорогах и пригородных направлениях будут проводиться рейдовые мероприятия и сплошные проверки по выявлению нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. Не останутся без внимания инспекторов нарушения ПДД водителями, которые нарушают скоростной режим, а так же которые ездят с тонировкой.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 127, 47-35-69 или 02 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Помните, что каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь.