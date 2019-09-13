В выходные в Якутске ожидается первый снег

Резкое похолоданиеи облачность прогнозируют синоптики в ближайшие выходные в Якутске. Кроме того, ожидается первый снег, сообщает ЯСИА со ссылкой на Гидрометцентр России.

Сегодня, в пятницу, температура воздуха ночью — +10 градусов, есть высокая вероятность осадков.

Дожди и облачность продолжатся в субботу: днём температура воздуха не превысит +11, а ночью будет резкое похолодание до +1 градуса.

В воскресенье, помимо дождей, может выпасть первый снег, температура воздуха ночью составит -1 градус.