13.09.2019
21:14
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Погода
В выходные в Якутске ожидается первый снег
Резкое похолоданиеи облачность прогнозируют синоптики в ближайшие выходные в Якутске. Кроме того, ожидается первый снег, сообщает ЯСИА со ссылкой на Гидрометцентр России.
Сегодня, в пятницу, температура воздуха ночью — +10 градусов, есть высокая вероятность осадков.
Дожди и облачность продолжатся в субботу: днём температура воздуха не превысит +11, а ночью будет резкое похолодание до +1 градуса.
В воскресенье, помимо дождей, может выпасть первый снег, температура воздуха ночью составит -1 градус.
Фото: ЯСИА
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