13.09.2019
21:14
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Погода

В выходные в Якутске ожидается первый снег

Резкое похолоданиеи облачность прогнозируют синоптики в ближайшие выходные в Якутске. Кроме того, ожидается первый снег, сообщает ЯСИА со ссылкой на Гидрометцентр России.

Сегодня, в пятницу, температура воздуха ночью — +10 градусов, есть высокая вероятность осадков.

Дожди и облачность продолжатся в субботу: днём температура воздуха не превысит +11, а ночью будет резкое похолодание до +1 градуса.

В воскресенье, помимо дождей, может выпасть первый снег, температура воздуха ночью составит -1 градус.

Фото: ЯСИА
Источник: http://ysia.ru/v-vyhodnye-v-yakutske-ozhidaetsya-pervyj-sneg/
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