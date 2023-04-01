01.04.2023
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Погода
В выходные в Якутии похолодает до -35°
На западе, северо-западе погода преимущественно без осадков, в центре, на юге, северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, в Ленском районе местами сильный снег. Ветер порывистый 9-14 м/с, на юге, северо-востоке, Арктическом побережье, в Кобяйском районе до 15-20 м/с, метели, поземки. Температура воздуха ночью -12-17°, на западе -20-25°, в низинах и на севере -30-35°, днем -5-10°, на юге +4+9ۜ, низинах и на севере -15-20°.
В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с, поземок. Температура ночью -12-14°, днем -8-10°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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