В выходные в Якутии похолодает до -35°

На западе, северо-западе погода преимущественно без осадков, в центре, на юге, северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, в Ленском районе местами сильный снег. Ветер порывистый 9-14 м/с, на юге, северо-востоке, Арктическом побережье, в Кобяйском районе до 15-20 м/с, метели, поземки. Температура воздуха ночью -12-17°, на западе -20-25°, в низинах и на севере -30-35°, днем -5-10°, на юге +4+9ۜ, низинах и на севере -15-20°.

В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с, поземок. Температура ночью -12-14°, днем -8-10°.