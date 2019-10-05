В выходные дорожникам в Якутске предстоит напряженная работа

В выходные дни, 5 и 6 октября, подрядчикам, занятым на реконструкции улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», предстоит напряженная работа. С конца сентября рабочие трудятся в две, а то и в три смены.

Так, на Хатынг-Юряхском шоссе (подрядчик СУ-5 «Дорисс») пока остается без асфальта около 700 метров дороги. Накануне здесь ликвидировано еще одно пучинообразование, подготовлено щебеночное основание, на участке 900 метров ведется укладка второго слоя асфальта. По планам, завтра-послезавтра здесь состоится укладка «золотого звена»: асфальтовое покрытие которое укладывают с двух концов (со стороны Вилюйского тракта и ул.Курнатовского), соединится в единое шоссе длиной 4 км 800 метров.

Также напомним, что время и ресурсы дорожников отвлекли работы по устранению повреждений на асфальте, виновником которых стали местные жители. Вопреки настоятельным просьбам дорожников, один из автомобилистов выехал на еще горячий, свежеуложенный асфальт и повредил его на протяжении около 50 метров.

На улицах Жорницкого и П.Алексеева этим же подрядчиком ведется асфальтирование карманов автобусных остановок и примыкающих съездов, укладка тротуарной плитки. По завершении асфальтовых работ в карманах и нанесении разметки, на этих улицах возобновится движение маршрутных автобусов.

На ул. Пилотов незаасфальтированным остается участок длиной около 400 метров, дорожники выбирают экскаваторами крупное пучинообразование, мягкие грунты, оно будет засыпано скальником, по предварительным расчетам – четыре самосвала. Асфальт здесь планируется уложить до средины следующей недели.

На ул. Чайковского ведется укладка второго слоя асфальта со стороны Вилюйского тракта.

Самые большие объемы работ остались на ул. Ларионова, 2 участок, расположенный вдоль нового 203 микрорайона. Здесь ведется выемка грунта, подготовка щебеночного основания, асфальтирование первым слоем на 2 участке по текущим планам должно начаться в воскресенье. В субботу подрядчик «Сахатрасстрой» должен завершить асфальтирование вторым слоем ул. Ларионова, 1 участок – до примыкания к ул. Суоруна Омоллоона. Таким образом разгрузится транспортная схема для жителей 202 микрорайона. А жителям 203 микрорайона придется потерпеть 2-3 дня неудобства, связанные с временным перекрытием для строительства дороги.