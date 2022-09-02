В выходные обещают дождь с мокрым снегом и заморозки

Дожди с мокрым снегом и заморозки прогнозируют в выходные в Якутии.

В большей части региона до конца текущей недели сохранится прохладная погода

В Якутии на выходных будет стоять прохладная погода. В большинстве районов республики ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского гидрометцентра Саргылана Никитина.

В субботу в северных, северо-западных районах дожди с мокрым снегом, в Колымо-Индигирских районах ночью местами сильный дождь. На остальной территории также небольшой дождь. В Жиганском, Мирнинском районах порывы ветра местами до 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0,+5 °, при прояснении и на севере, северо-западе 0,-5°. Днём температура воздуха +8,+13°. На севере, северо-западе и северо-востоке +1+6°.

В воскресенье на северо-востоке, юге дожди. В горах, на севере и на побережье Арктики с мокрым снегом. На остальной части ночью на северо-западе, по нижней Лене, по Вилюю, в центральной части местами небольшие кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснении 0,-5°.

В Якутске 3 сентября ночью небольшой дождь, днём преимущество без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/c. Температура ночью +1,+3, при прояснении заморозки до -1 градусов. Днем +10, +12.

4 сентября ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Утром туман, ночью слабый ветер. Температура ночью +1,+3, днем +12,+14 градусов.