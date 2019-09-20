В выходные дни пройдут сплошные проверки и рейды

Особое внимание будет уделено проверке водителей междугородних такси.

Мероприятие направлено на выявление грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. На выездах из столицы республики и других населенных пунктов особое внимание контролю будет уделено перевозкам пассажиров по междугородним направлениям, соблюдению режимов движения, труда и отдыха водителей, а также правилам перевозки детей.

Кроме выявления нарушений правил дорожного движения среди пассажироперевозчиков дорожные полицейские проведут разъяснительную работу по соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Всего в текущем году в республике зарегистрировано 10 ДТП с участием нелегальных перевозчиков, в результате которых различные травмы получили 19 человек. Сотрудниками ГИБДД составлено более 400 административных материалов по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа без разрешения (лицензии).

Госавтоинспекция напоминает, что, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, Вы рискуете своей жизнью и здоровьем! В соответствии с законодательством Российской Федерации Вы имеете право требовать документы у водителя, подтверждающие легальность перевозки, для того, чтобы убедиться, что Вас везет опытный водитель на транспортном средстве, соответствующем требованиям безопасности с разрешением на деятельность по перевозке пассажиров и багажа.

В случае отсутствия указанных документов просим информировать о таких фактах в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 127, 35-22-22, 47-35-69, Министерство транспорта Республики Саха (Якутия): 8(4112)508-541, Восточно — Сибирское МУГАДН: 45-00-49, 45-00-32.

В районах республики просим сообщать в территориальные отделы полиции или на номер телефона Управления ГИБДД: 35-22-22, на телефон доверия МВД по РС(Я): 42-22-22. Помните, что один звонок может спасти человеческие жизни!