В выходные дни ожидается мокрый снег

Снег ожидается в выходные дни в ряде районов Якутии. В Якутске погода будет преимущественно без осадков.

Умеренный и мокрый снег ожидается в выходные дни в ряде районов Якутии.

В субботу на юге, востоке, западе небольшой снег, на севере умеренный, а на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, на северо-востоке и по нижней Лене порывистый до 17-22 метров в секунду, на побережье до 19-24, метели.

Температура ночью в центральных районах -2…-7 градусов, при прояснении -9…-14, на северо-востоке -18…-23, днём 0…-5, на юго-западе 0…+5, на севере -4…-9.

В воскресенье, 9 октября, на юго-западе умеренный и мокрый снег. В Анабарском, Нижнеколымском и Усть-Янском районах ветер будет порывистый до 15-18 метров в секунду, в Булунском районе до 18-23 м/с и ожидаются метели, в остальной части республики ветер умеренный.

Температура воздуха в центральных районах ночью достигнет -2…-7 градусов, при прояснении -9…-14, на северо-востоке -18…-23, на юго-западе 0…-5. Днём -3…+2 градусов, на юго-западе 0…+5, на севере -2…-7. В Якутске погода на субботу будет преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит -6…-8 градусов, а днём -1…+1.