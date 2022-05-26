В вузах Якутии увеличили количество бюджетных мест

В 2022 году в высших учебных заведениях Якутии открыто 6115 бюджетных мест, это почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Из порядка 7900 выпускников школ этого года более 77% могут претендовать на бюджетные места в вузах на территории республики.

«Республике нужны свои квалифицированные кадры для развития той или иной отрасли. Для этого надо помогать школьникам уже на этапе выбора профессии, подсказать в какой сфере они будут наиболее востребованы и готовить их под конкретные проекты и отрасли экономики республики. Наша задача – открыть новые специальности в вузах и ссузах и создать достаточное количество мест с учётом потребности отраслевиков», – отметил председатель правительства Андрей Тарасенко по итогам совещания с представителями учебных заведений.

По словам министра образования и науки Ирины Любимовой, увеличивается количество поступающих на гуманитарные и медицинские специальности. Это связано с увеличением контрольных цифр приёма на данные направления.

Что касается среднего профессионального образования, в этом году в ссузах республики открыли новые специальности, среди которых технологии аналитического контроля химических соединений. Всего в этом учебном году в ссузах предусмотрено свыше 6700 бюджетных мест.

Приём заявлений на поступление начнётся 20 июня. Выпускники смогут дистанционно подать документы во все государственные вузы и их филиалы на территории страны и отслеживать этапы поступления онлайн. Приём документов идёт через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. Если ранее сервис мог использоваться только для поступления на бюджетные места, в этом году он будет работать и для поступающих на внебюджет, а также на целевые и льготные места.

Также возобновляет работу «горячая линия» республиканского штаба помощи абитуриентам, получить ответы на вопросы о поступлении можно по телефону 8 (4112) 50-60-44.

Напомним, на территории республики действует 6 вузов и 42 ссуза.