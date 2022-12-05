В вузах Якутии создадут дополнительные целевые места

В вузах, работающих на территории Якутии, создадут 198 дополнительных целевых мест на программах магистратуры. Заказ сформирован с учётом потребности рынка труда республики. Студенты могут обучиться по таким специальностям, как информатика, лесное хозяйство, строительство и медицина. Соответствующее решение принято Министерством науки и высшего образования России.

«На протяжении ряда лет темпы промышленного роста на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России, что требует приоритетного квотирования целевых мест в вузах дальневосточных регионов и увеличения их количества для обеспечения экономики нужными кадрами», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Среди направлений, по которым создают дополнительные места, – геология и нефтегазовое дело, лесное хозяйство, математика, информатика, физика, химия и биология, медицина, а также технология наземного транспорта и технология строительства.

Дополнительные места появятся в СВФУ им. М.К. Аммосова (146 мест) и Арктическом государственном агротехнологическом университете (52 места).

«Все действующие и будущие проекты, в том числе по федеральным программам, требуют огромного количества квалифицированных специалистов. В планировании целевой подготовки напрямую участвуют министерства республики, каждое по своему направлению с учётом потребности рынка труда. Приоритетом является привлечение кадров для развития сельских местностей, арктических районов республики. Заказчиками могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, также органы местного самоуправления», – отметил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Это позволит увеличить количество молодых исследователей и разработчиков с перспективой продолжения подготовки в аспирантуре и трудоустройства в местные предприятия.

Всего по стране дополнительные контрольные цифры приёма на обучение по программам магистратуры установили в объёме 30 тысяч мест. Все они созданы по приоритетным для развития страны направлениям, в том числе в сфере информационных технологий и цифровой экономики, искусственного интеллекта, биологии и промышленной биотехнологии, генетики, промышленной экологии и ресурсосбережения, нанотехнологий и наноматериалов.

Договор о целевом обучении предусматривает обязательства заказчика целевого обучения по трудоустройству гражданина и оказанию ему мер поддержки, а также обязательства гражданина по освоению образовательной программы и по осуществлению трудовой деятельности в соответствии с поученной квалификацией в течение не менее трех лет.