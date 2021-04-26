В ВШМ возложили цветы к бюсту Василия Босикова

26 апреля в Высшей школе музыки состоялось возложение цветов к бюсту Василия Афанасьевича Босикова, посвященная Дню Республики Саха (Якутия). Мероприятие прошло в сквере В.А. Босикова и в онлайн режиме на платформе ZOOM.

В возложении принимали участие: ректор Надежда Михайловна Зайкова, ректорат, сотрудники, профессорско-преподавательский состав и студенты ВШМ РС(Я).

В числе почетных гостей были: внучка Василия Афанасьевича — Надежда Николаевна Егорова, отличник культуры СССР ветеран библиотечной работы Галина Ильинична Местникова, выпускница ВШМ РС(Я) и Российской академии музыки, класса Беляева Валерия Федоровича, артистка симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Ирина Догуева (кларнет) и выпускник ВШМ РС(Я) и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, классу Александра Эдуардовича Кузьмина, артист государственной филармонии Владимир Местников (тромбон).

Мероприятие завершилось торжественным поднятием флага Республики Саха (Якутия).

Высшая школа музыки РС(Я) (институт) поздравляет всех жителей и гостей нашей родины с наступающим праздников, с Днем Республики Саха (Якутия)!