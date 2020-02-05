В ВШМ прошли «Игры святой Сесилии»

5 февраля в Высшей школе музыки РС(Я), традиционно прошла XIII Теоретическая олимпиада «Игры святой Сесилии» на тему «Прометей музыки», посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, где приняли участие учащиеся и студенты Высшей школы музыки РС(Я).

Каждый год данную олимпиаду проводит Кафедра истории и теории музыки, заведующая кафедрой, профессор Павлова Зинаида Григорьевна, заслуженный работник культуры РС (Я), почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Олимпиада проходила в двух направлениях: творческое и интеллектуальное, и состояла из 7 туров.

1 тур – Презентация команды по теме: «Штрихи к творческому портрету Бетховена», «Интересные факты о жизни и творчестве Бетховена», «Окружение Бетховена»;

2 тур – Атрибуция музыкальных фрагментов сочинений Бетховена;

3 тур – Фрагментарный диктант;

4 тур – Тест «Гармония Бетховена»: определить по цифровке сонаты Бетховена и исполнить в оригинальной фактуре;

5 тур – Медиа-викторина;

6 тур – Музыкальная викторина, в формате игры «Угадай мелодию»: определение тем музыки Бетховена за минимальное количество нот;

7 тур – Домашнее задание: аранжировка мелодии Бетховена в классическом, романтическом или джазовом стилях.

1 из 8

1 команда «Музаконфуза»: Тумусов А., Яковлев Н., Петухова Е., Серкин И.

2 команда «Мажорчики»: Брагина М., Шильникова К., Шахурдина Е., Саввинов Д.

Победила команда — «Музаконфуза».

Команды оказались прекрасно подготовленными, и творчески подошли ко всем заданиям, что отметили все члены жюри. Благодарим участников, жюри и организаторов олимпиады, Кафедру истории и теории музыки ВШМ РС(Я).