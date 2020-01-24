В ВШМ прошла предпрезентация концертного рояля премиум-класса

24 января, в концертном зале Высшей школе музыки РС(Я) прошло Торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому празднику студенчества «Татьянин день». Данное мероприятие проходит впервые в ВШМ РС(Я) с таким размахом, были приглашены:

— проректор по молодежной политике Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Александр Александрович ИЛЬИН;

— начальник Управления молодёжи и семейной политики Окружной администрации города Якутска Константин Александрович СОКОЛОВ;

— депутат по Единому избирательному округу от партии «Единая Россия» Степан Ильич ПАВЛОВ.

Так же прошла «пред презентация» первого в истории ВШМ РС(Я) малого концертного рояля премиум-класса «Shigeru Kawai SK-7L». Получили честь первыми сыграть на данном инструменте учащиеся, студенты и преподаватели Высшей школы музыки РС(Я). Мастерство исполнителей и звук нового инструмента в тот же час заворожили всех зрителей и организаторов.

В официальной части мероприятия, гости сказали слово и изьявили желание дальнейшего сотрудничества с ВШМ РС(Я), после чего вручили подарки и благодарственные письма активистам и самым отличившимся студентам за 2019 года и начало 2020-го.

Торжественное мероприятие прошло на ура, был восстановлен студенческий Совет Высшей школы музыки РС(Я), лучшие из лучших были награждены, а десертом всего стал торт, подаренный Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова.

Данное мероприятие станет традиционным и из года в год будет расти и прославлять наших учащихся и студентов. Высшая школа музыки РС(Я) поздравляет всех студентов с Всероссийским праздником студенчества «Татьянин день»!