В ВШМ — первый офлайн концерт за время пандемии

12 марта в Высшей школе музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова состоялся первый офлайн концерт. Первооткрывателем стал концерт «Вечер фортепианной музыки эпохи романтизма» из цикла «Навстречу I Международному конкурсу молодых пианистов им. Марка Николаевича Жиркова».







В концерте приняли участие учащиеся, студенты и преподаватели Высшей школы музыки РС(Я): Ученик 6 класса Куприянов Павел, класс Галины Поповой, ученица 9 класса Герасимова Арина, класс Ольги Гаврильевой, ученица 11 класса Тимофеева Дайаана, класс Альбины Герасимовой, студент 1 курса ВО Симоненко Тимофей, класс Сергея Лебедева, Захаров Игорь, преподаватель Кафедры специального фортепиано. Прозвучали произведения таких композиторов как: Вебер, Лист, Шуман, Шопен и Брамс.

Конкурсантам и их преподавателям желаем удачи и победы! А также напоминаем, что цикл концертов продолжается:

17 марта — 15:00 ч, Малый зал ДШИ №226 марта — 18:00 ч, Зал Духовной семинарии31 марта — 15:00 ч, К\З ВШМ РС(Я)2 апреля — 16:00 ч, Большой зал ДШИ №25 апреля — 18:00 ч, К\З ДШИ №1

Ждем вас на наших концертах!