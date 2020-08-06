06.08.2020
12:03
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Экология

В воздухе Якутска ПДК загрязняющих веществ превышен по 4 показателям

На 09:00 часов 06 августа 2020 г. в г. Якутске в атмосферном воздухе установлены превышения ПДК загрязняющих веществ по 4 показателям. Концентрация оксида углерода составила 5,6 мг/м3 при ПДК не более 5 мг/м3, диоксида азота — 0,210 мг/м3 при ПДК не более 0,2 мг/м3, взвешенных частиц фракции PM2,5 – 0,3 мг/м3 при ПДК не более 0,16мг/м3, взвешенных частиц фракции РМ 10 – 0,6 мг/м3, при ПДК не более 0,3 мг/м3, оксида азота составила 0,208 мг/м3 при ПДК 0,4 мг/м3.

Роспотребнадзор продолжает исследования.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://14.rospotrebnadzor.ru/
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