31.12.2022
16:26
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Якутия
В войска Восточного военного округа Якутия передала два пикапа
В войска Восточного военного округа передано два автомобиля пикап. Якутия продолжает обеспечивать дополнительным снаряжением и техникой воинские части. Накануне Нового года в войска Восточного военного округа республика передала два автомобиля пикап, сообщает тгк @YakutiaOpershtab
Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab
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