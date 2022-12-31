В войска Восточного военного округа Якутия передала два пикапа

В войска Восточного военного округа передано два автомобиля пикап. Якутия продолжает обеспечивать дополнительным снаряжением и техникой воинские части. Накануне Нового года в войска Восточного военного округа республика передала два автомобиля пикап, сообщает тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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