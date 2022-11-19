В военных госпиталях земляки разыскивают раненых якутян

Ольга Балабкина отметила эффективность работы группы, ответственной за работу в госпиталях, находящихся в центральных и южных федеральных округах страны. «Напоминаю, для работы с военными госпиталями направлена главный врач Якутской городской больницы № 3 Светлана Давыдова. В Ростове работала Вера Душкевич. В Ростове находится военный госпиталь, откуда перераспределяют в другие госпитали, соответственно, наша задача – узнать на месте, в какие госпитали направляют раненых воинов-якутян», – отметила Балабкина. Там же работают группы по приёму персональных посылок в воинские части.

Вице-премьер отметила, что вторую неделю работают группы поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников в улусах, в которые включены мамы, жёны и другие близкие родственники мобилизованных. «В группах решаются самые различные вопросы, начиная от муниципального уровня, к примеру, с просьбой отвезти детей в детский сад», – сказала вице-премьер.

«На сегодня мы практически подходим к завершению доведения единовременных выплат в размере 200 тысяч рублей членам семей и самих военнослужащих. Остались сложные вопросы, которые необходимо отдельно уточнять и решать индивидуально», – сказала Ольга Балабкина.