19.11.2022
12:56
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Якутия

В военных госпиталях земляки разыскивают раненых якутян

Фото Сахапарламент. Рененый боец из Якутии поверил, что он не один

Ольга Балабкина отметила эффективность работы группы, ответственной за работу в госпиталях, находящихся в центральных и южных федеральных округах страны. «Напоминаю, для работы с военными госпиталями направлена главный врач Якутской городской больницы № 3 Светлана Давыдова. В Ростове работала Вера Душкевич. В Ростове находится военный госпиталь, откуда перераспределяют в другие госпитали, соответственно, наша задача – узнать на месте, в какие госпитали направляют раненых воинов-якутян», – отметила Балабкина.  Там же работают группы по приёму персональных посылок в воинские части. 

Вице-премьер отметила, что вторую неделю работают группы поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников в улусах, в которые включены мамы, жёны и другие близкие родственники мобилизованных. «В группах решаются самые различные вопросы, начиная от муниципального уровня, к примеру, с просьбой отвезти детей в детский сад», – сказала вице-премьер.

«На сегодня мы практически подходим к завершению доведения единовременных выплат в размере 200 тысяч рублей членам семей и самих военнослужащих. Остались сложные вопросы, которые необходимо отдельно уточнять и решать индивидуально», – сказала Ольга Балабкина. 

Фото: Сахапарламент
Источник: Балабкина Breif

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