06.04.2023
10:03
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Общество

В Водоканале прошел семинар по безопасному проведению работ на высоте

Сотрудники Водоканала прошли семинар «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2,3 группы», который проводится в рамках месячника по охране труда. Семинар-обучение провел региональный представитель компании «Техноавиа» по безопасным работам на высоте Вячеслав Вилков.

На предприятии большое внимание уделяется вопросам безопасности проведения работ на высоте. На семинаре рассмотрены вопросы применения средств индивидуальной защиты и систем обеспечения безопасности при организации и проведения работ на высоте. Обсуждались методы и практические способы защиты жизни и здоровья работников, а также действия, направленные на снижение травмоопасности.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»

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