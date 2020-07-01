01.07.2020
15:21
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Экология

В водоемы Якутии выпущено более 30 млн мальков сиговых

Накануне состоялось последнее в этом году зарыбление рек республики сиговыми видами рыб. 

Чернышевским рыбоводным заводом минэкологии Якутии всего за сезон 2020 года в водные объекты рыбохозяйственного значения было выпущено около 31,6 млн личинок сиговых видов рыб, в том числе по соглашению с министерством 7 млн, за счет компенсационных работ недропользователей 14,7 млн, за счет собственных средств завода 6 млн. Кроме того, АК “АЛРОСА” в рамках комплексной природоохранной программы выпустила 3,97 млн. личинок сиговых видов рыб в реку Лена, Вилюйское водохранилище и реку Вилюй. 

Следует отметить, что уровень ответственности недропользователей по возмещению ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания ежегодно повышается. Минэкологии Якутии  совместно с Восточно-Сибирским территориальным управлением Росрыболовства и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии уделяется отдельное внимание по исполнению недропользователями норм Федерального закона “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”. 

В августе этого года продолжится искусственное воспроизводство сибирского осетра в вилюйской группе районов. В эти дни в Чернышевском рыбоводном заводе идет выклев личинок, после подращивания до граммовой навески, мальки сибирского осетра в количестве не менее 65 тысяч будут отправлены в свободное плавание в воды реки Вилюй. 

В ближайшие годы основной задачей является повышение эффективности искусственного воспроизводства водных биоресурсов путем создания в рыбзаводе маточного стада чира и муксуна,  а также расширение географии зарыбляемых водоемов.

Фото: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
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