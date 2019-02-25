В Вилюйской группе улусов исследуют экологическое состояние

Власти рассматривают разработку проекта научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов. Программа будет направлена на разработку научно обоснованных прогнозов и рекомендаций, медицинского обследования населения, а также комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности в зоне алмазодобывающей промышленности. Предварительно объем финансирования составит более 300 миллионов рублей.

Программа исследований позволит изучить качество сельскохозяйственной продукции, оценить экологическое состояние районов, здоровье населения, обеспечить его чистой питьевой водой и защитить экосистему рек Вилюй и Марха от техногенного воздействия.

Также разработана программа водоснабжения, которая предполагает до 2024 года решить проблему обеспечения питьевой водой 29 населённых пунктов Вилюйской группы районов.

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