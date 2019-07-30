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В Вилюйском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)»  подготовка к зиме идет по плану

В Вилюйском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)» в плановом режиме продолжается подготовка к очередному осенне-зимнему периоду. Коммунальщики готовят оборудование теплоснабжающих объектов и магистральные сети трубопроводов.

 На сегодняшний день произведена промывка котлов в семи из тринадцати котельных г. Вилюйска.  В рамках ремонтной программы заменено два котла в котельной «Центральная» с. Сатагай. Обновлено больше половины тепловых сетей из запланированных 1139 метров от котельной «ВПК» г. Вилюйска. Продолжается реконструкция тепловых сетей протяженностью 473 метров от котельной «ММС».

Сегодня в Вилюйске реализуется проект по модернизации гаражного комплекса на четыре бокса, сообщили специалисты производственного подразделения Вилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Кроме того, работники ЖКХ создают условия для подключения к сетям централизованного теплоснабжения новых потребителей.

По словам директора Вилюйского филиала Андрея Лобашева, согласно графику на текущий момент уже возведено более 60% тепловых сетей в пяти наслегах района: «Мероприятия по строительству тепловых сетей осуществляется по софинансированию с муниципальными образованиями. Всего запланировано построить сетей протяженностью 5 424 пог. м. Будет создана возможность присоединить к централизованным теплоисточникам 122 индивидуальных жилых дома в селах Балагаччы (12 домов), Лекечен (36), Кюлекян (18), Тосу (32) и Илбенге (24)».

Как отметил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, в этом году запланированы мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для подключения частных жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения по софинансированию с муниципальными образованиями в 12 районах республики. Будут созданы условия для подключения 824 домов и построены (заменены) тепловые сети протяженностью 43,2 километров.

 

Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)».
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