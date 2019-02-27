В Вилюйске пройдет первый общественно-экологический форум

С 28 февраля по 1 марта в Вилюйске пройдет I общественный экологический форум «Консолидация гражданского общества в реализации национальной идеи экологического благополучия РС (Я) в Вилюйском регионе». На одной площадке планируется собрать общественных экологов, председателей районных советов депутатов, представителей министерств и ведомств РС(Я), депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководителей промышленных предприятий, расположенных на территории Вилюйского региона.

Инициатором первого экологического форума такого формата является общественная организация – Экологический комитет «Вилюй». Как отметил председатель президиума ОО «ОЭК «Вилюй» РС(Я) Владимир Тимофеев, они стали одними из первых, кто стал активно работать в этом направлении и достиг немалых реальных результатом. «Общественная организация – Экологический комитет «Вилюй» — одна из самых проверенных временем общественных организаций, чьи заслуги не счесть. Если в период превалирования экономических интересов над экологическими проблемами, общественная организация вела свою деятельность без поддержки государства, то с 2013 года по указанию Президента России В.Путина началась новая эра: совместная деятельность против глобальных экологических аварий и катаклизмов. И не случайно, что с 2019 года деятельность органов власти субъектов Российской Федерации будет оцениваться, в том числе, по результатам снижения экологических рисков. С особенной остротой решение экологических проблем представлено в Послании Главы государства В.Путина к Федеральному Собранию, которое является руководством к немедленному действию. Эту задачу невозможно выполнить без поддержки общественных сил и общественного согласия. Поэтому основная цель нашего форума — это подписание Меморандума общественного согласия по обеспечению экологической безопасности. Основным принципом документа будет взаимная согласованность, своевременное информирование об экологических мероприятиях ради соблюдения прав местного населения, закрепленных в нормах Конституции России. Избранная коллегия районных советов депутатов, нефтегазоалмазоносной провинции намерена обеспечивать слаженную работу по принятию Концепции экологической безопасности муниципалитетов для сформирования региональной программы экологической безопасности в целях исполнения тех задач, которые поставлены Указом Главы РС(Я) №2 «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)» и предложений парламентских слушаний Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я)».

Одной из ключевых задач форума является налаживание общественного экологического контроля и оперативной постоянно обновляющейся системы информирования населения о параметрах состояния окружающей среды, а также информирование об аналитических показателях заболеваемости населения каждого улуса через СМИ.

В ходе подготовительной работы в адрес организаторов поступило предложение о создании Центра научного управления над риском здоровья населения Вилюйской группы улусов для интегральной оценки множественных сочетаний различных вредных факторов, оказывающих вредное воздействие на население через различные объекты окружающей среды. Форум внесет предложения в адрес Министерства здравоохранения РС (Я) о проведении системной работы по экологической медицине, составлению экологических портретов жителей республики, исследованию микроэлементозов, строительству санатория-профилактория в г.Вилюйске, реконструкции Кемпендяйской грязелечебницы в целях реабилитации пострадавшего населения от антропогенной нагрузки.

В резолюции конференции будут затронуты темы объектов экологического риска, в том числе аварийных подземных ядерных взрывов «Кристалл» (1974) и «Кратон-3» (1978) мирного характера, которые посетили общественники Экологический комитета «Вилюй» в составе экспедиции Министерства экологии, природопользования и лесному хозяйству РС(Я) в 2017 году. Будут предложены на обсуждение дискуссионных секций вопросы восстановительных мероприятий мест подземных ядерных взрывов мирного времени и создание одноименных радиационно-экологических заповедников так же, как и 18 июля 1988 года был создан на территории Белоруссии.

Также на дискуссионных секциях будут затронуты вопросы сохранения биологического разнообразия региона, правил рыболовства и охоты на перелетных птиц, лесных пожаров, экологической безопасности добычи ниобия в местности Томтор-Таас Анабарского улуса, взаимодействия с Роскосмосом и т.д.

«Хочется подчеркнуть, что вопросы хранения минерализованных вод хвостохранилищ ГОК ПАО «АЛРОСА» всегда стояли под неусыпным контролем МОП РС (Я) и ОО «ОЭК «Вилюй» РС(Я). В 2015 году я лично участвовал в работе выездной коллегии МОП РС(Я) в г.Мирном, а в следующем году по нашей инициативе был организован «круглый стол» прямо в самом главном офисе ПАО «АЛРОСА». Кроме того был выигран грант на проведение общественного экологического контроля хвостохранилищ ПАО «АЛРОСА». По объективным обстоятельствам приезд зарубежных и российских гостей не ожидается, но мы уже получили напутственные слова и предложения ученого США, профессора Л.Г.Гольдфарба, который как врач-невропатолог многократно участвовал в медико-биологических экспедициях для изучения проблемы вилюйского энцефаломиелита в Вилюйском улусе. А также свои поздравления передал профессор А.В.Скальный, генеральный директор института микроэлементов ЮНЕСКО (г.Лион, Франция), который тоже в свое время участвовал в НПК «Экология и медицина» в г.Вилюйске в 2000 году. Также ждем поздравления профессора Ж.Ж. Маниаваля из Франции, который в 2001 году с помощью рентгено-изотопного метода впервые обнаружил случаи заболевания населения Вилюйского улуса Конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Мы обязательно будем чтить светлую память Эдуарда Соколова, Петра Мартынова, Иннокентия Степанова и многих других первопроходцев общественного экологического движения. А потому форум начнется с мероприятий увековечения имени одного из первых экологов региона В.Е. Сыромятникова, без чего нельзя сохранить статус и авторитет общественной организации, которая создана им трудом. В денежном выражении невозможно оценить деятельность Экологического комитета «Вилюй», но чего стоят только одни воспоминания о выделении 8%-ных акций АК АЛРОСА улусам «алмазной провинции» и 2% отчислений от доходов ПАО «АЛРОСА» республике. Наша организация, как видите, ведет реальную работу, а не голословную идеализацию. Своими делами мы доказали, что только сообща, все вместе можно решить эти глобальные вопросы», – отметил Владимир Тимофеев.

Первый общественный экологический Форум созывается на основе национальной идеи экологического благополучия и объявленного Главой республики А.С. Николаевым Года Консолидации в Республике Саха (Якутия).