В Вилюйском улусе завершилась декада, посвященная Нине Протопоповой

В Вилюйском улусе с 10 февраля по 18 февраля прошла декада, посвященная общественному деятелю, старейшему журналисту Нине Иннокентьевне Протопоповой.

В рамках декады в образовательных учреждениях прошли тематические классные часы. 13 февраля, в День якутского языка, в интеллектуально-творческом центре «Кэскил» им.Н.И. Протопоповой прошел диктант. В диктанте приняло участие 14 учащихся, 1 место заняла ученица 7 класса 1 Кулятской СОШ Степанова Сандаара, 2 и 3 место заняли учащиеся 4 класса Айтал Тутукаров и 7 класса Олеся Григорьева 1 Кулятской СОШ.

10 февраля был дан старт конкурсам эссе «Мой кумир в журналистике» и «Рекорд Кэскил», которые завершились 17 февраля. В конкурсе эссе 1 место заняли учащиеся 10 класса Вилюйской СОШ №1 Ангелина Дедюкина и 9 класса Вилюйской СОШ №2 Альбина Дмитриева. Призерами стали учащиеся 11 класса Евгения Тимофеева и 9 класса Иванна Майорова Хампинской СОШ.

17 февраля прошел улусный чемпионат по мультимедийной журналистике. 3 место заняла команда юнкорпоста “Көмүс бөрүө” Баппагаинской СОШ, 2 место – команда пресс-центра “Ориентир” Вилюйской СОШ №1 и победила команда медиацентра “Репортер” ИТЦ “Кэскил”.

В конкурсе «Рекорд Кэскил» установлены следующие результаты:

В номинации «Саамай уһуннук үлэлээбит эдкорпост” победил юнкорпост “Ньургуһун” Хампинской СОШ;

• В номинации “Саамай өр кэмҥэ эдкорпоһу салайбыт киһи” — Тарасова Людмила Сергеевна, руководитель юнкорпоста “Көмүс бөрүө” Баппагаинской СОШ;

• В номинации “Саамай аҕа саастаах кэрэспэндьиэн” — Семенов Рева Сергеевич по заявке пресс – центра “Ориентир” ВСОШ №1;

• В номинации “Саамай кыра саастаах эдкор” — юнкор медиа – центра “Репортер” ИТЦ “Кэскил” им.Н.И. Протопоповой Лиза Быканова, ученица 2 класса ВСОШ №3;

• В номинации “Улуустааҕы “Олох суола” хаһыакка саамай элбэх подпискалаах нэһилиэк” – Чернышевский наслег;

• В номинации “Кэскил” уонна “Юность Севера” хаһыакка саамай элбэх подпискалаах нэһилиэк” – Чернышевский наслег;

• “Колокольчик” уонна “Чуораанчык” сурунаалларга саамай элбэх подпискалаах нэһилиэк” – Екюндюнский наслег;

• “Хаһыаттан саамай улахан оҥоһук” — пресс – центр “Ровесник” ВСОШ №2.

И специальный приз Детского издательства “Кэскил” за творческий и оригинальный подход получила Руслана Анисимова, юнкор медиа-центра “Репортер”, за портрет Н.И. Протопоповой из газеты в технике “Мозаика”.

Все победители конкурса награждены Грамотой Детского издательства “Кэскил” и ценными призами. Спонсорами выступили Детское издательство “Кэскил”, редакция “Олох суола”, Вилюйское улусное управление образования, ИТЦ “Кэскил”.

18 февраля, в день рождения Н.И. Протопоповой, почетными гостями стали директор детского издательства “Кэскил” им.Н.Е. Мординова, Амма–Аччыгыйа Ольга Семенова и редактор отдела цифровой трансформации Татьяна Чьямова, которые провели для руководителей юнкорпостов, юнкоров-лидеров и педагогов проектную сессию «Генезис мультимедийной журналистики». Всего в сессии приняло участие 25 человек.

В этот день юнкорпосты приняли участие в конкурсе визиток, в смотре-выставке, а также для них прошла квест-игра “Страна Юнкория”. 1 место в конкурсе визиток заняла команда юнкорпоста “Көмүс бөрүө” Баппагаинской СОШ, 2 место – команда пресс – центра “Ориентир” ВСОШ №1, 3 место – команда юнкорпоста “Нуклеус” Мастахской СОШ.

В смотре-выставке 1 место занял пресс – центр “Ориентир” ВСОШ №1, 2 место — юнкорпост “Көмүс бөрүө” Баппагаинской СОШ, 3 место – медиа – центр “Репортер” ИТЦ “Кэскил”.

В квест – игре 1 место заняла команда юнкорпоста “Көмүс бөрүө” Баппагаинской СОШ, 2 место – команда юнкорпоста “Ньургуһун” Хампинской СОШ, 3 место – команда – 2 пресс – центра “Ориентир” ВСОШ №1.

В завершение между детским издательством “Кэскил” им.Н.Е.Мординова Амма-Аччыгыйа и интеллектуально-творческим центром “Кэскил” им.Н.И.Протопоповой подписано соглашение о сотрудничестве.