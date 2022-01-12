В Вилюйском улусе продолжается охота на волков

С началом нового года с участием госинспекторов Вилюйской инспекции совместно с администрацией МО «Баппагинский наслег» продолжены мероприятия по регулированию численности волков способом флажкового метода охоты на волка на территории Баппагаинского наслега Вилюйского района.

11 ноября 2021 года в местности «Чэнэрэттэ» в 18 км. от с. Илбенге в охотничьем угодье СПК «Баай Эбэ» с соблюдением мер техники безопасности организована загонная охота на волков силами охотников г. Вилюйск, с. Лекечен, с. Илбенгэ. В загоне участвовали более 50 охотников. По итогам загонной охоты добыто 2 волка (самец, самка).

На территории Баппагаинского наслега в конце 2021 года методом флажковой охоты добыто 10 волков, из них 8 самок, 2 самца. С начала 2022 года добыто всего 7 волков.

Мероприятия по регулированию численности волков на территории наслега продолжаются.