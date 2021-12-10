В Вилюйском районе Якутии добыто 6 волков

В Вилюйском улусе начаты мероприятия по регулированию численности волков способом флажкового оклада, сообщает госинспектор ОООС на ООПТ Вилюйского района Александр Николаев.

Охота на хищника с флажками является новым методом, и считается по мнению экспертов действенным. «Раньше на волка охотились с помощью капканов и других приспособлений. В Вилюйском районе охоту с флажками начали применять 4 года назад. В прошлом году в Тылгынинском наслеге смогли добыть одного волка из трех вместе с опытным охотником Эдуардом Васильевым”, — рассказывает он.

Госинспектор отметил, что одним из первых в Якутии способ флажкового оклада для регулирования численности волков внедрил наш коллега, охотовед с большой буквы, проработавший заместителем директора Дирекции биоресурсов, ООПТ и природных парков Егор Егорович Антонов. “В то время он возглавлял “Госохотохрану”, и для применения охоты с флажками в республику он приглашал эксперта из Вологды, который обучил этому необходимому методу по борьбе с хищником наших специалистов”, — поделился Николаев.

Как сообщил госинспектор, в эти дни охотники, работники ТХПК “Баай эбэ” и глава Баппагайского наслега, опытный охотовед Егор Николаев проводят охоту с флажками, так как проблема нашествия волков стоит остро, здесь обитает порядка 40 хищников.

“Эта популяция животных устойчивая, сильная и готовая к размножению. В последнее время они представляют опасность для сельского хозяйства наслега, уже есть случаи нападения на лошадей. К данному мероприятию охотники и администрация наслега готовилась серьезно: изучили местность, где обитают стаи, прошли инструктаж, отремонтировали Бураны, нашли средства на ГСМ. Мы предполагаем, что хищники к нам перебрались из Горного улуса. Волчатники всеми силами стараются не допустить распространения хищников в другие близлежащие наслега и районы. Обнаружив свежие следы волков, охотники сделали оклад флажками, а затем загнали волков в тупик, в сторону стрелков. Когда добыли первого волка, они отметили, что он очень крупный. В настоящее время пока добыто всего 6 волков”, — проинформировал он.

Также, регулирование численности волков способом флажкового оклада начали применять в селе Илбенге Вилюйского района.