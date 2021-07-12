В Вилюйском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Прокуратура Вилюйского района провела проверку соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Установлено, что в апреле 2020 года между администрацией Вилюйского района и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на выполнение инсталляционных работ по организации и предоставлению доступа к услугам связи по волоконно – оптической линии в 6 населенных пунктах района. Его сумма составила более 27 млн рублей.

Впоследствии между сторонами подписаны акты приемки выполненных работ, на основании которых подрядчику сумма по контракту выплачена в полном объеме.

Вместе с тем, как установила проверка прокуратуры, работы по строительству волоконно-оптический сети в 3 наслегах не проведены. Подключение каналов связи на объектах заказчика исполнителем проведено лишь по спутнику, тогда как контрактом предусматривалось подключение волоконно-оптической связи.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По ним возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.