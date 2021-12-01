В Вилюйском районе досрочно прекращены полномочия депутата — прокуратура

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении депутата районного совета депутатов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного

ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Приговор обжалован защитой осужденного в апелляционном порядке. Верховным судом республики по результатам жалобы, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, он вступил в законную силу.

В связи с этим прокуратура района направила в представительный орган местного самоуправления предложение о досрочном прекращении полномочий депутата.

По результатам его рассмотрения на очередной сессии районного совета полномочия осужденного депутата досрочно прекращены.