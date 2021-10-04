04.10.2021
11:23
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Судебная хроника
В Вилюйском районе 11 детей-сирот оказались без жилья
Установлено, что на территории района проживает 11 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
Однако жилье сиротам в установленный законом срок муниципалитетом не предоставлено.
В целях восстановления нарушенных прав, прокуратура района обратилась с иском в суд о возложении на администрацию Вилюйского района обязанности предоставить сиротам жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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