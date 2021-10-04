В Вилюйском районе 11 детей-сирот оказались без жилья

Установлено, что на территории района проживает 11 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Однако жилье сиротам в установленный законом срок муниципалитетом не предоставлено.

В целях восстановления нарушенных прав, прокуратура района обратилась с иском в суд о возложении на администрацию Вилюйского района обязанности предоставить сиротам жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.