04.10.2021
11:23
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Судебная хроника

В Вилюйском районе 11 детей-сирот оказались без жилья

Установлено, что на территории района проживает 11 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Однако жилье сиротам в установленный законом срок муниципалитетом не предоставлено.

В целях восстановления нарушенных прав, прокуратура района обратилась с иском в суд  о возложении на администрацию Вилюйского района обязанности предоставить сиротам жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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