В Вилюйской группе улусов начались научно-исследовательские работы

Научные работники НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова берут пробы вод на реках Вилюйской группы улусов.

НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им М.К. Аммосова приступил к научно-исследовательским работам в рамках реализации Программы комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения на этих территориях – совместного научно-исследовательского проекта АЛРОСА, Фонда будущих поколений и ведущих научных учреждений РС(Я). По результатам анализов полученных проб будет дана оценка современному экологическому состоянию пойм рек Марха, Малая Ботуобуя и Вилюй.

«Восемь отрядов в составе двадцати шести человек работают на разных участках рек Малая Ботуобуя, Вилюй и Марха. Полевые работы будут проводиться до конца октября текущего года, а предварительные результаты химико-аналитических работ мы планируем огласить в начале следующего года. Пробоотбор проводится согласно техническому заданию НИР с соблюдением требований нормативных документов. Из-за пандемии пришлось немного сдвинуть сроки, но надеюсь, уложимся по плану. Передвигаемся на автомашинах УАЗ, корпусных и резиновых лодках, соблюдая все меры безопасности. Считаю, что такое исследование крайне необходимо для разработки превентивных природоохранных мероприятий, чтоб минимизировать негативное воздействие того или иного антропогенного фактора», — рассказал ответственный исполнитель научно-исследовательских работ, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией НИИПЭС СВФУ, кандидат биологических наук Петр Данилов.

Напомним, «Программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения на этих территориях на период 2019–2023 годы» реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между Правительством РС(Я), Некоммерческой Организацией «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и АК «АЛРОСА» и состоит из трех направлений: «Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков», «Научно-обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне реки Вилюй и ее притоков, с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по оздоровлению» и «Оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков».

«Исполнителями научно-исследовательских работ по этим трем направлениям являются Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера имени профессора Д.Д. Саввинова СВФУ имени М.К. Аммосова, ФГАОУ ВПО «СВФУ имени М.К. Аммосова» (исполнитель — Медицинский институт) и Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН. Эти научные организации обладают необходимыми для выполнения запланированных работ интеллектуальными и иными ресурсами — учеными и специалистами, у них накоплен опыт проведения подобных работ на территории Якутии и, главное, имеются материалы по предварительным научно-техническим исследованиям на территориях, прилегающих к бассейну реки Вилюй и о здоровье населения, проживающего на этих территориях», — отметил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС(Я) Владимир Егоров.

Общая стоимость реализации программы оценивается в 138,0 млн рублей. АЛРОСА в конце прошлого года профинансировала первый этап исследований в объёме 40 млн.руб. В 2020 году «АЛРОСА» направит средства на финансирование научно-исследовательских работ на сумму 41,4 млн. рублей.