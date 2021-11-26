26.11.2021
15:28
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Якутия
В вилюйской группе районов заменят устаревшие линии электропередач
В ближайшие годы в планах ПАО «РусГидро» заменить устаревшие линии электропередач в вилюйской группе районов. В настоящее время уже начата разработка плана проектно-сметной документации. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников.
Замена линий электропередач мощностью 110 кВ позволит значительно снизить нагрузку на линии электропередач, построенных ещё в 70-х годах. Новые линии электропередач позволят избежать аварийных отключений.
При этом люди, проживающие в частном секторе должны иметь резервные источники питания, чтобы в случае аварийных отключений включили автономный источник питания, и не испытывали проблем с электроснабжением в период устранения аварии.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП РС(Я)#В вилюйской группе районов заменят устаревшие линии электропередач#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутия
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