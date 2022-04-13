13.04.2022
21:59
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Происшествия

В Вилюйске зять сломал нос теще

В г. Вилюйск пьяный 45-летний зять нанес удар по лицу своей тещи. У пожилой женщины диагностирован перелом спинки носа со смещением. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» близится к завершению.

Тем временем в г. Нюрба наступил крах в некогда добрососедским отношениям между двумя мужчинами. Совместное застолье закончилось плачевно — один из мужчин был госпитализирован с ножевым ранением в предплечье, а в отношении его 39-летнего соседа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Доследственная проверка проведена службой участковых уполномоченных полиции.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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