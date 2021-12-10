В Вилюйске знакомый забил женщину до смерти в ее квартире

Житель г. Вилюйска на основании вердикта присяжных заседателей осужден к 9 годам 6 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего по неосторожности её смерть.

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.

В суде установлено, что в сентябре 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире потерпевшей, нанес ей многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела. В результате полученных тяжких телесных повреждений, женщина скончалась на месте происшествия через непродолжительное время.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении указанного преступления отрицал в полном объеме, указывая на свою непричастность к его совершению.

Вместе с тем государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимого.

По результатам рассмотрения уголовного дела на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.