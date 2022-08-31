В Вилюйске в этом году запустят первую очередь новой больницы

Глава Якутии, который сегодня работает в городе Вилюйске, сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В городе Вилюйске в этом году будет введена в эксплуатацию первая очередь нового больничного комплекса с общей площадью 3000 кв.м. Старая больница располагается в старом, деревянном здании, поэтому это, безусловно, долгожданное событие для всех жителей района. По ряду причин строительство больницы многие годы не велось. В 2020 году я поручил возобновить строительство объекта, и вот сегодня мы уже видим результат. Все работы проводятся строго по графику, в установленные сроки. В больницу также закуплено новое, современное оборудование. Это позволит значительно улучшить качество медицинских услуг, а также расширить виды оказания медицинской помощи, которой также будут пользоваться жители близлежащих улусов.