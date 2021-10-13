В Вилюйске строится новый больничный комплекс

В 2022 году в г. Вилюйск Вилюйского улуса будет введен в эксплуатацию новый больничный комплекс на 73 койки. Объем выполненных работ сегодня составляет 65%.

Строительство комплекса ведется в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни».

На сегодняшний день на объекте общей площадью 2 887 кв. м. полностью закрыт тепловой контур, закончены работы по черновому оштукатуриванию стен, стяжке полов и устройству фасада. Продолжаются работы по монтажу наружных инженерных сетей и насосной станции, а также ведутся работы по благоустройству территории.

Здание больничного комплекса имеет сложную конфигурацию разной этажности. Блоки между собой связаны галереями и переходом. В общем блоке разместят приемное отделение, пищеблок, прачечную, рентген-диагностический кабинет, клинико-диагностические лаборатории палаты, кабинеты врачей и подсобные помещения. В помещении техэтажа будут размещены машинное помещение лифта и венткамера.

Для загрузки пищеблока и прачечной со стороны дворового фасада предусмотрен пандус для подъезда машин с разгрузочными площадками. У главного входа для удобства поступления на лечение маломобильных групп населения оборудован пандус, а на первом этаже предусмотрена одноместная палата-изолятор с санузлом с отдельным входом с улицы.

Двухэтажное хирургическое отделение будет размещено в отдельном блоке. На 1-ом этаже в операционном блоке расположены: лифтовый холл, коридор, санпропускник, предоперационная, операционные залы, узел ввода, электрощитовая, комната для персонала, палаты с туалетом и душем, санузлы. На 2-ом этаже будут палаты, пост дежурной медсестры, ординаторская, холл, подсобные помещения, венткамера, столовая, буфетная, процедурный кабинет, а также кабинеты старшей медсестры и заведующей отделением.

Строительство осуществляет генподрядчик ООО «Кинг-95».