В Вилюйске строится новый больничный комплекс

Модернизация первичного звена здравоохранения в действии

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи в сельской местности появляются новые врачебные абулатории, ФАПы, расширяются больничные корпуса. В Вилюйске, к примеру, продолжается строительство больничного комплекса.

— В рамках первой очереди построен общий блок и хирургическое отделение на 26 коек. Двухэтажное здание с двумя блоками общей площадью 2 887 квадратных метров будет сдано в эксплуатацию в конце этого года. На сегодня стройготовность объекта составляет 65 %, — сообщает главный врач Вилюйской центральной районной больницы Егор Григорьев. — Строительство осуществляет генподрядчик ООО «Кинг-95». Объект возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни». Работы идут по графику, без отставаний. Закончены работы по черновому оштукатуриванию стен и цементно-песчаной стяжке с утеплением полов на всех этажах. Полностью закончены работы по устройству фасада и кровли, монтажу оконных проемов и канализационных сетей. Завершен монтаж наружного освещения. Строители продолжают работы по монтажу наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения, а также завершают работы по установке опор тепловых сетей. Продолжаются работы по монтажу наружных инженерных сетей и насосной станции, а также ведутся работы по благоустройству территории.

Здание больничного комплекса имеет сложную конфигурацию разной этажности. Блоки между собой будут связаны галереями и переходом. В общем блоке расположатся приемное отделение, пищеблок, прачечная, рентген-диагностический кабинет, клинико-диагностические лаборатории, палаты, кабинеты врачей и подсобные помещения. Со стороны двора оборудован пандус для подъезда машин с разгрузочными площадками. У главного входа для удобства маломобильных групп населения оборудован пандус.

— В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы» в 2022 году был приобретен новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Бетюнг, — добавляет главврач. — Новый ФАП построен по типовому проекту, который предполагает возведение одноэтажного здания в минимальные сроки, при этом медицинское учреждение будет оснащено комплексно. Общая площадь здания – почти 65,4 кв. м. Здание модульное, быстровозводимое, полностью соответствуют всем требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала. В учреждении предусмотрен кабинет фельдшера, кабинет акушерки, процедурная, подсобные помещения.

Благодаря строительству фельдшерско-акушерских пунктов медицинская помощь для жителей сельской местности становится доступнее, появляется возможность своевременно диагностировать заболевания, что часто позволяет избежать серьёзных патологий и сохранить здоровье населения.