В Вилюйске стая собак напала на девочку

В Вилюйске в центре города во дворе общего жилого дома стая собак напала на 4-летнюю девочку. Ребенок остался жив только благодаря добрым людям, которые во время заметили и разогнали собак. Девочку сильно укусили за ягодицу (наложили шов), на спине укусы и следы от когтей, разорвали одежду. Лицо осталось нетронутым только благодаря тому, что она его закрыла, лежа в позе младенца. Сейчас у ребенка шок, а собаки также лежат во дворе улицы, где играют дети. Администрация города по ловле собак ничего не предпринимает. Что еще должно произойти после уже стольких резонансных событий, чтобы люди могли спокойно гулять на улице, а дети играть? сообщает тгк Yktpublic.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Вилюйского района «КП – Якутия» сообщили, что они в курсе инцидента, однако официально им информация не поступала. Служба отлова собак города не ответила на звонок журналиста. Нападением собак уже заинтересовалась прокуратура республики, которая займется проверкой инцидента.



