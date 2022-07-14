В Вилюйске стартовал молодежный фестиваль Табыс

В Вилюйске в культурно-этнографическом комплексе «Хомустаах» после двухлетнего перерыва торжественно открыли республиканский культурно-образовательный фестиваль молодёжи «Табыс». Более 700 якутян из 16 районов и городского округа, а также шесть молодёжных общественных организаций примут участие в различных конкурсах и спортивных состязаниях, сообщает ЯСИА.

Церемония открытия началась с парада участников фестиваля. Затем гостей поприветствовали символы вилюйской земли, которая «испокон веков славится своим несметным природным богатством, духовными ценностями, богатым культурным наследием».

Волнительным событием для организаторов и участников фестиваля стала передача представителям молодёжи муниципальных образований символа светлого будущего от основателей автономии Якутии, как заветное послание, которое шло к нам в течение 100 лет. От имени главы и правительства участников поприветствовал премьер правительства региона Андрей Тарасенко. «Пусть каждый из вас с этого фестиваля унесёт частичку победы, показав, насколько сегодня молодежь нужна для развития республики», — сказал он.

С напутственными словами к присутствующим обратился министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям региона Пётр Шамаев. С праздником молодёжи, который проводят впервые за два года, поздравил глава Вилюйского района Сергей Винокуров.

На протяжении трёх дней представители молодёжи из разных районов республики представят свои проекты, театрализованные представления, будут состязаться в национальных видах спорта и многое другое. Кульминационным событием этого фестиваля станет конкурс «Молодая семья Республики Саха (Якутия) — 2022». По итогам зачётных конкурсов выберут команды-победителей среди муниципальных районов и молодёжных организаций. Мероприятие посвящено 100-летию образования ЯАССР, Году Матери в Республике Саха (Якутия) и Году культурного наследия народов России в Российской Федерации.