В Вилюйске сгорел частный магазин

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

03.01.2020 г. в 21.52 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом, гараж, автомобиль Хундай, автомобиль Тойота-Хайс на местности «Сана Сайалык» в с. Павловск Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены дом, гараж и два автомобиля. Общая площадь 464 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

04 января 2020 г. 13.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице М. Федорова в с. Балыктах Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 30 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

04 января 2020 г. 15.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный частный магазин на улице Орджоникидзе в г. Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения виден дым. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 200 кв.м.. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

04 января 2020 г. 18.43 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Нулевой проезд в г. Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 12 кв.м.. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

04 января 2020 г. 22.05 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж, автомобиль Тойота-Хайс на улице Серебровского в г. Алдан. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь 20 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

04 января 2020 г. 23.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж, автомобиль Тойота-Кроун на улице Челюскина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь 28 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропечи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!