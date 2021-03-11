В Вилюйске распахнул свои двери Дворец культуры

В городе Вилюйске 10 марта состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания Дворца культуры им. М.Н. Жиркова. Объект построен за счет дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО), поступающих в бюджет Вилюйского улуса.

С радостным событием жителей Вилюйского улуса от имени руководства и правительства республики поздравил вице-премьер Сергей МЕСТНИКОВ. Он отметил, что новый Дворец культуры непременно станет центром притяжения творческих, талантливых и креативных людей. Дворец культуры позволит внедрить новые формы работы, реализовывать интересные творческие проекты, привлечёт большее количество участников, коллективов, жителей Вилюйского улуса.

Дворец культуры будет носить имя первого профессионального композитора Якутии Марка Николаевича ЖИРКОВА.

Творческий коллектив Дворца культуры выразил слова огромной благодарности в адрес руководства и правительства республики, компании «АЛРОСА» за строительство и ввод нового современного объекта, который станет ещё одним архитектурным украшением города Вилюйска.

«Здесь мы планируем внедрить новые формы работы с населением и увеличить охват детей и взрослых, которые будут заниматься в наших творческих объединениях. В красивом, современном, хорошо оборудованном Дворце культуры хочется трудиться с двойной отдачей, постоянно придумывать что-то интересное, развиваться на благо жителей нашего города и района», — отметили они.

На первом этаже современного многофункционального культурно-досугового центра общей площадью 2,8 тысяч кв. метров расположены два холла, библиотека с читальным залом, артистические и костюмерные комнаты, бутафорская, мастерская, буфет, зрительный зал на 250 посадочных мест с дополнительными посадочными местами на балконах. На втором этаже расположены – танцевальные и театральные залы, кабинеты специалистов, аппаратная и компьютерный кабинет.

Для удобства посетителей с ограниченными возможностями здоровья Дворец культуры оборудован специальными подъёмниками. Дворец культуры оснащен передовым технологическим и свето-звукомузыкальным оборудованием.

В здании также располагается Районный Центр культурного развития и народного творчества. При районном Дворце культуры планируется создание условий для развития и продвижения самодеятельного художественного творчества жителей муниципальных образований путем предоставления единой площадки для проведения совместных мероприятий, внедрения современных социально-культурных, информационных, арт и медиа технологий.