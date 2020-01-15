В Вилюйске преступник приметил пустующую квартиру

В дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району Якутии обратилась жительница Вилюйска с заявлением о краже холодильника. Было установлено, что хищение совершено путём взлома навесного замка на входной двери дома. По словам хозяйки, квартира сдавалась в аренду, но на тот момент она пустовала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого за кражу 39-летнего мужчину.

Установлено, что злоумышленник приметил пустующую квартиру и решил похитить из неё что-нибудь ценное. Взломав входную дверь, он проник внутрь и совершил кражу холодильника. Похищенное мужчина сбыл за пару бутылок водки.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.