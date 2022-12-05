Жители Вилюйска выбрали новую набережную

В Вилюйске, 5 декабря завершились голосование по выбору территории. В голосовании приняли участие 1276 жителей. Из них 61,8% за территорию набережной, 24,1 за территорию Старый город и 14,1% за Песочный карьер.

«Завершено голосование по выбору территории благоустройства. Жители нашего города активно принимали в нем участие. Очень важно, что в такую работу вовлечены жители, кто как не они знают, что действительно необходимо для их родного города. Голосование выявило, что наибольшим спросом среди населения является благоустройство набережной, ведь действительно берег реки вилюй является излюбленным местом времяпровождения вилюйчан испокон веков, учитывая достаточно немалую площадь данная набережная сможет реализовать самые смелые проекты проектной организации, которые учитут желания населения. Благодарю всех участников за интерес к данному голосованию», — прокомментировал глава города Вилюйск Ян Попов.

Отдать свой голос за ту или иную территорию мог каждый житель г. Вилюйск старше 14 лет. Голосование проходило онлайн.

Напомним, что голосование прошло в рамках подготовки Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» с 22 ноября по 5 декабря. Основная задача конкурса– преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые комфортные и современные общественные пространства, где можно интересно проводить время, гулять с семьей, встречаться с друзьями, посещать различные мероприятия.

Следующим этапом конкурс станет общественные обсуждения, соучаствующие проектирование вместе с жителями для разработки проекта. Следите за новостями на сайте администрации.

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