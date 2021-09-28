28.09.2021
23:39
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Происшествия
В Вилюйске погибла молодая учительница
Сегодня появилась информация о том, что в ночь с субботы на воскресенье погибла молодая учительница физкультуры школы №3 им. Н.С. Степанова города Вилюйска.
На месте происшествия работают следственные органы.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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