28.09.2021
23:39
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Происшествия

В Вилюйске погибла молодая учительница

Сегодня появилась информация о том, что в ночь с субботы на воскресенье погибла молодая учительница физкультуры школы №3 им. Н.С. Степанова города Вилюйска.

На месте происшествия работают следственные органы.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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