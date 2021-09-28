В Вилюйске погибла молодая учительница

Сегодня появилась информация о том, что в ночь с субботы на воскресенье погибла молодая учительница физкультуры школы №3 им. Н.С. Степанова города Вилюйска. На месте происшествия работают следственные органы.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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