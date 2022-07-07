В Вилюйске планируют ввести больничный комплекс

В год 100-летия Якутской АССР – в ноябре 2022 года – будет введена в эксплуатацию первая очередь нового больничного комплекса с общим и хирургическим отделениями. Объект возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение».

Строительство объекта, приостановленного по ряду причин, было возобновлено в прошлом году по поручению Главы Якутии Айсена Николаева. «Жители нашего районы с нетерпением ждут открытия новой больницы. Новая больница разительно отличается от старой, деревянной. В новом каменном двухэтажном здании расположатся общий блок и хирургическое отделение с операционным блоком на 26 коек. С её вводом наши хирурги и травматологи значительно расширят виды оказания медицинской помощи, которой также будут пользоваться жители близлежащих улусов», – сказал главный врач Вилюйской центральной районной больницы Егор Григорьев.

По словам главного врача, в больнице откроется травматологический центр, куда также будут приезжать жители близлежащих населённых пунктов Кобяйского и Верхневилюйского улусов. «Будем делать больше операций по эндопротезированию, а это уже высокотехнологичная медицинская помощь», – поделился планами главврач.

С вводом нового объекта также планируется увеличить объём лапораскопических операций – современного метода хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через три небольших разреза с помощью мини-камер. Информация с камеры выводится на монитор в операционной. Срок восстановления пациентов при таких операциях сокращается в разы, на месте вмешательства не остаётся шрамов.

Операционный блок разместится на площади 1200 кв. метров. В общем блоке площадью 1600 кв.метров предусмотрены приёмное отделение, рентген-кабинет, палаты изолятора, лаборатория, пищеблок, прачечная, стерилизационное отделение. Рабочие места хирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, лаборантов, рентгенологов будут оборудованы по последнему слову техники.

«Сейчас идут работы по внутренней отделке помещений объекта. Шпаклюются потолки, устанавливаются двери, приобретается медицинское оборудование и мебель. Строительство объекта идёт согласно плану-графику, отставания нет, планируем ввести объект в ноябре 2022 года», – сообщил Егор Григорьев.

Второй этап строительства начнётся в следующем году, комплекс будет полностью сдан в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.