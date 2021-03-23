23.03.2021
14:45
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Экономика

В Вилюйске обследуют деревянные многоквартирные дома

18 марта рабочая группа НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» посетила администрацию МО «Город Вилюйск» и провела рабочее совещание по вопросу реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД РС(Я) в муниципальном образовании.

В рамках встречи глава муниципального образования Нюргустан Афанасьев отметил необходимость организации межведомственной комиссии для обследования деревянных многоквартирных домов на предмет целесообразности проведения в них капитального ремонта.

Фото: Пресс-служба Фонда капремонта РС(Я)
Источник: Пресс-служба Фонда капремонта РС(Я)
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