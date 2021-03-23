В Вилюйске обследуют деревянные многоквартирные дома

18 марта рабочая группа НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» посетила администрацию МО «Город Вилюйск» и провела рабочее совещание по вопросу реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД РС(Я) в муниципальном образовании. В рамках встречи глава муниципального образования Нюргустан Афанасьев отметил необходимость организации межведомственной комиссии для обследования деревянных многоквартирных домов на предмет целесообразности проведения в них капитального ремонта.

Фото: Пресс-служба Фонда капремонта РС(Я) Источник: Пресс-служба Фонда капремонта РС(Я)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх