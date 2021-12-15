В Вилюйске из котельной украли… емкость для воды

С заявлением в полицию Вилюйского района обратилось руководство одного из местных предприятий. Неизвестные похитили с территории котельной ёмкость для воды объёмом 3 000 литров.

Выехавшие на место полицейские обнаружили, что неизвестный выломал дверь котельной, чтобы вытащить ёмкость. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 51-летний местный житель.

Установлено, что он заранее приметил ёмкость для воды. Ночью злоумышленник распилил дверь котельной, чтобы расширить проход, после чего смог вытащить ёмкость.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.