В Вилюйске готовят к открытию пляж

Спасатели-водолазы вернулись из Вилюйского улуса где проводили очистку дна для открытия официального пляжа. Для удобства жителей улуса администрация создала прекрасную зону для купания, завезли песок, поставили спасательную вышку, шезлонги, теперь жителям и гостям Вилюйска будет где купаться. За безопасностью будут следить специально подготовленные люди.

«Мы постарались очистить место для купания, водолазы обследовали дно извлекли все опасные предметы которые могут навредить купающимся под водой, в основном это бутылки, банки и металлические предметы. Хотелось бы напомнить отдыхающим у водоемов, не распивайте спиртные напитки, следите за детьми и купайтесь только в разрешенных и знакомых местах, тогда отдых будет не хуже, чем в Крыму»- отметил заместитель начальника водолазного ПСП ГБУ «Служба спасения РС(Я)»Алексей БЕЛИН.