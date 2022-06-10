В викторине SakhaLife принимают участие из Беларуси

После объявления викторины «Открой для себя Татарстан» редакция SakhaLife в тот же день получила письмо от столицы республики Беларусь г. Минска. Нам стало приятно, что нас читают на другом конце нашей необъятной страны, даже в ближнем зарубежье.

Николай Пригодич написал, что про викторину узнал из интернета совершенно случайно. Каждая строчка его письма излучает свет и добро, поэтому мы решили его опубликовать.

Николай Владимирович по профессии архитектор, ему 66 лет, пенсионер по возрасту, ветеран труда со стажем 44 года. Увлекается искусством и, конечно, архитектурой.

«С удовольствием принимаю самое активное участие во многих викторинах и конкурсах, проводимых на радио и в газетах, не только в белорусских, но и в российских и зарубежных.

Хотел бы выразить большое спасибо организатору викторины – сетевому изданию «SakhaLife» за интересные и познавательные вопросы и возможность участвовать в ней!

Я принимаю участие в викторине, потому что викторины и конкурсы сближают народы, и дружба поистине не знает границ! Они являются прекрасным проводником добра, дружбы и взаимопонимания на самые далекие расстояния, сближают народы духовно, как надежный посланник.

Теперь Якутия и Татарстан стали совсем близкими и дорогими моему сердцу республиками! В Ваших краях мне не приходилось быть, родственников не имею (сам я родом из Брестской области, что в 300-х км от Минска, в Минске проживаю с 1976 года).

Поэтому еще с большим энтузиазмом стал участвовать в вашей викторине. Теперь я открыл для себя эти прекрасные и удивительные регионы России, которые стали для меня еще ближе и действительно нашли в моем сердце уголок!

При поисках ответов на вопросы викторины и просмотрев многочисленные материалы, фотографии при виртуальном путешествии по Якутии и Татарстану получил огромный эстетический заряд прекрасного. При этом еще могу основательно заявить, что в этих регионах России действительно живут очень дружелюбные и гостеприимные, добрые и простые, трудолюбивые и талантливые, мудрые и устремленные в будущее люди.

Жителям республики желаю крепкого здоровья и счастья, радости и благополучия, успехов и дальнейшего процветания!

Пусть каждый день приносит блистательные свершения и стремительные успехи, дарит силы для новых побед!

Пусть светлые чувства и любовь наполняют сердца, пусть сбываются заветные мечты!

Пусть по жизни с Вами идут творческие планы и одержимость, присутствие духа и бодрости каждый день!

Говоря словами знаменитого Вахтангова, пусть в Ваших душах всегда звенят серебряные колокольчики!

Я желаю вам, чтобы труд ваш всегда был в радость, чтобы он приносил и моральное, и материальное удовлетворение. Пусть каждое утро вам хотелось бы идти на работу, а каждый вечер возвращаться домой.

И, конечно, пусть работа будет для вас праздником!

Пусть в ваших домах всегда царит теплая атмосфера радушия и счастья, всегда будут уют и радость, любовь и согласие, а каждый день будет наполнен светом, добротой и радостью!

Персонально сетевому изданию SakhaLife желаю только приятных и радостных чувств, увлеченности и любопытства, творческих удач во всех начинаниях, воплощения самых смелых идей и проектов, ярких, острых, интересных материалов и публикаций, покорения новых творческих вершин, новых творческих Олимпов и главное — уважения, любви и доверия благодарных посетителей и читателей! Ни короны вам, ни вирусов, а только вдохновения, интересных тем, сил, здоровья, оптимизма и материального достатка…

Пусть каждый год станет для вас светлым, добрым и радостным, полным интересных планов, сбывшихся надежд и желаний!

В каждый дом — благополучия, мира и красоты, успехов, удачи и радости!

И, конечно, всем мирного неба над головой!», — пишет Николай Пригодич и завершил ответы на вопросы викторины прекрасным стихотворением.

ЖЕЛАЮ каждый год я Вам

Везения в любых делах,

Пусть неприятности и бури

Ваш Дом, конечно же, минуют!

ПУСТЬ близкие здоровы будут,

Пусть Вас удача не забудет,

В достатке будет денег и добра,

Чтоб не копить на сердце зла.

ЧТОБ солнце на душе светило,

Чтоб всё всегда было по силам,

Оставьте в прошлом свою лень

И улыбайтесь каждый день!

ПУСТЬ исполнятся желанья,

Пусть Вас любовь, удача ждёт,

Пусть счастливые признанья

Каждый год Вам принесёт!

И ЗДОРОВЬЕ непременно,

И хорошую погоду,

Чтоб Вы жили вдохновенно,

День за днём и год от года!..