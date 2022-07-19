19.07.2022
09:51
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Якутия
В Верхоянском улусе восстановлено энергоснабжение населенных пунктов
Энергетики АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) восстановили энергоснабжение в населенных пунктах Верхоянского района в связи со снижением уровня паводковых вод.
Персоналом Верхоянских электрических сетей введены в работу трансформаторные подстанции «Квартальная», «Имени Васильева» и «Гидрологическая» в г. Верхоянске и «Нефтебаза» в п. Батагай, ранее отключенные для обеспечения безопасности населения и сохранения энергооборудования.
Все объекты энергетики г. Верхоянск работают в штатном режиме, персонал ведет круглосуточный мониторинг состояния энергоборудования и уровня паводковых вод.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»
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