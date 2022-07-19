19.07.2022
10:16
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Происшествия

В Верхоянском улусе сушат дома и расчищают дворы

На территории Верхоянского района остаются подтопленными 7 дворов в с. Хайысардах. За сутки освободилось от воды 2 приусадебных участка.
В Верхоянский район доставлено более 16 000 кг продовольствия и товаров первой необходимости. Спасателями МЧС России продолжается оказание адресной помощи населению, эвакуация населения, раздача продуктов питания объемом и питьевой воды, а также проводятся работы по просушке жилых домов и расчистке дворовых территорий. Всего расчищено от мусора 211 участков и просушено 84 жилых дома.
Подано свыше 1900 заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим. На сегодня оказана материальная помощь 80 семьям из Кобяйского и Верхоянского районов на общую сумму свыше 1 млн. 200 тыс. рублей.


По прогнозу Якутского УГМС в ближайшие сутки на территории района осадки не ожидаются. В связи с этим прогнозируется постепенное понижение уровней воды и освобождение от воды подтопленных участков.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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