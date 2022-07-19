В Верхоянском улусе сушат дома и расчищают дворы

На территории Верхоянского района остаются подтопленными 7 дворов в с. Хайысардах. За сутки освободилось от воды 2 приусадебных участка.

В Верхоянский район доставлено более 16 000 кг продовольствия и товаров первой необходимости. Спасателями МЧС России продолжается оказание адресной помощи населению, эвакуация населения, раздача продуктов питания объемом и питьевой воды, а также проводятся работы по просушке жилых домов и расчистке дворовых территорий. Всего расчищено от мусора 211 участков и просушено 84 жилых дома.

Подано свыше 1900 заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим. На сегодня оказана материальная помощь 80 семьям из Кобяйского и Верхоянского районов на общую сумму свыше 1 млн. 200 тыс. рублей.



По прогнозу Якутского УГМС в ближайшие сутки на территории района осадки не ожидаются. В связи с этим прогнозируется постепенное понижение уровней воды и освобождение от воды подтопленных участков.